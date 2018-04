Faaborg/Årslev: Der har igen været flere indbrud i virksomheder.

På Værkmestervej i Faaborg har der mellem mandag den 16. april klokken 16 og tirsdag den 17. april klokken 6 været en ubuden gæst på besøg. Et trådhegn er blevet ødelagt, og derfra har indbrudstyven skaffet sig adgang til et værksted.

Der er endnu ikke fuldt overblik, men gerningsmanden er sluppet derfra med flere svejseapparater. Det oplyser Henrik Bjørch fra Fyns Politi.

I Årslev har der også været ubehageligt besøg hos en virksomhed.

Mellem søndag den 15. april klokken 17 og mandag den 16. april klokken 1.46 har der været indbrud på Industrivej. Gerningsmanden har ødelagt portlåsen for derefter at tage et vindue ud af døren og forsøge at stjæle en nøgleboks ved hovedindgangen.

Det lykkedes dog ikke for indbrudstyven, og der er derfor ikke blevet stjålet noget.

Hvis du har set eller hørt noget af interesse vil Fyns Politi gerne høre fra dig på telefon 114.