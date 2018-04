Film: OFF - Odense International Film Festival og Cafe biografen er til hverdag garanter for at præsentere det nye, det smalle og det uventede i Odense. Nu går de sammen om at vise guld fra gemmerne i samarbejde med københavnske Cinemateket. I løbet af 2018 præsenteres fem klassikere på det store lærred, som alle har en stor plads i den danske og internationale filmhistorie. Søndag 22. april kl. 11.30 gælder det den kontroversielle instruktør Woody Allens klassiker "Manhattan" fra 1979. "Manhattan" er en af Woody Allens mest indsigtsfulde og poetiske film. Den er fotograferet af Gordon Willis i sort/hvid og widescreen, og et af filmens bærende elementer er Gershwins evergreens - et andet er den karakteristiske, neurotiske Allen-humor. (sisø)