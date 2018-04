Assens: Med udgangen af juni stopper Morten Skytte som 1. holdstræner for Assens FC for at blive træner i Glamsbjerg.

- Morten har igennem årene været en vellidt, respekteret træner og person, som alle i klubben har sat stor pris på. Morten har en stor aktie i at Assens FC, nu er endt i Fynsserien, i etableringen af trænerteams og andre gode tiltag, der er medvirkende til at trænerstrukturen er meget velfungerende i Assens FC, siger Finn Wegner, der er seniorformand i Assens FC.

Klubbens nuværende 2. holdstræner John Rother, som trådte til i januar, overtager posten som 1. holdstræner, når Morten Skytte stopper.

- Vi er sikre på, at John Rother kan videreføre den ånd og indstilling som Skytte bragte med sig og selvfølgelig skal John også have lov til at sætte sit eget præg på sin kommende rolle som 1. holdstræner, slutter Finn Wegner.

Forfremmelsen af John Rother betyder, at Assens FC er på udkig efter en træner, der efter sommerferien kan tage sig af klubbes 2. hold. /EXP