Kære politikere, I taler så meget om at hjælpe de ældre, men gør alt for at få os til at føle os gamle, ensomme og udrangerede.

Hvor har Inge Dam ret i sit indlæg "Udvikling - hvem er han?" 15. april om den digitale udvikling. Det samme har Katrine Sørensen i sit indlæg dagen efter, "Du er et nummer i køen." De beskriver den situation, vi er mange, der dagligt befinder os i. Vi er vant til at have styr på tingene, vidste hvordan samfundet fungerede. Det er I nu i gang med at ødelægge med jeres ambitioner om digitalisering på alle hylder.

Mange ældre, der ikke ejer en pc eller af fysiske grunde ikke kan betjene de moderne "hjælpemidler", bliver afhængige af børn og børnebørn eller borgerservice. De bliver tvunget til at indvi dem i deres økonomiske og personlige forhold. Det føles nedværdigende og medfører usikkerhed. Det modsatte af jeres ønske om at gøre os selvhjulpne. Vi har ikke været vant til at dele alt med hele kloden, som mange unge ingen problemer har med i dag.

Hvad med for en gangs skyld at droppe konsulentundersøgelserne og i stedet foretage researchen hos den ældre generation i jeres respektive familier? Det ville måske føre til andre løsninger.