Verninge: Verninge gruppe under KFUM-spejderne gjorde det forleden så godt, at man har to patruljer med, når der holdes finale i DM i spejder. De to patruljer skal dermed tilbringe pinsen på Houens Odde Spejdercenter.

"Skildpadderne" fik en flot 1. plads, og "Geoparderne" en 2. plads i den indledende runde, som blev holdt på Port Arthur i Solevad, og de skal i finalen sammen med patruljer fra Nr. Lyndelse, Højby og Børkop repræsentere de fem distrikter som dækker Fyn og Kolding-, Vejle- og Fredericiaområdet.

DM i spejder holdes hvert andet år af KFUM og trækker tråde tilbage til 1927. /EXP