Ishockey: Odense Bulldogs endte sæsonen i ligaen på skuffende vis, da holdet tabte play-in-serien til Herlev og missede kvartfinalen. De sportslige resultater og en svær økonomisk situation har fået klubben til at arbejde langsigtet med at få vendt skuden, og klubben har lagt sig en tre-årsplan, der har til mål at gøre klubben til en af ligaens favoritter igen.

Det skriver Odense Bulldogs i en pressemeddelelse. Og den svenske træner Mikael Gath, som har stået i spidsen for holdet i bare et halvt år, er ikke en del af den plan, og derfor skal der inden næste sæson findes en ny cheftræner. Om beslutningen skriver Odense Bulldogs:

- Da der er tale om et nyt projekt, har vi efter skuffelsen i den forgangne sæson valgt i god forståelse at afslutte samarbejdet med træner Mikael Gath.

En afløser er ikke fundet endnu, men der går ikke længe, skriver klubben.

- Vi har sonderet forskellige muligheder og er p.t. i dialog med potentielle trænere, som er informeret om vores planer og projektet for den kommende sæson. Vi forventer meget snart at have besat cheftrænerstillingen.