49-årige John Christoffersen fra Harndrup har fået otte års fængsel for at fremstille amfetamin på sin bopæl. En medtiltalt kvinde har fået fire måneder for besiddelse af amfetamin.

Harndrup/Odense: Efter en lang og meget tung retssag ved Retten i Odense blev der endelig afsagt dom over en mand og en kvinde fra Harndrup, der var tiltalt for at have produceret amfetamin på en gård i Harndrup.

Retten valgte at dømme John Christoffersen for at have fremstillet seks kilo amfetamin, da man ikke fandt det endeligt bevist, at der skulle være tale om 12 kilo, som det ellers stod anført i anklageskriftet.

Anklageren havde foreslået mindst 11 års fængsel til den 49-årige mand, der også var tiltalt for at have nogle ulovlige våben på ejendommen, hvoraf et enkelt lå skarpladt over hans seng. Dertil kom et par indbrud og køb af hælervarer.