Indtil for 10-20 år siden blev mange børn og voksne miskendt og betragtet som uintelligente og dumme, fordi de havde svært ved at læse (dysleksi) og/eller svær ved regning (dyscalculi). Tallene eller bogstaverne kunne de ikke finde ud af - de var magiske og umulige at få orden på.

Einstein, Niels Bohr, Mads Eg Damgaard, Jørn Utson og mange andre kendte og højt intelligente personer repræsenterer mennesker med ordblindhed og dyscalculi. For nylig havde Statsministeren - tegneseriestriben i nærværende avis - det svært med sin computer, og avisen kunne også berette om en håndværksmester i Svendborg, som vel nærmest er sat under administration af Svendborg Kommune, fordi har har det svært med indberetninger til det offentlige med sin computer. De personer i kommunen, som til daglig arbejder med it, har ingen forståelse for, at nogle mennesker overhovedet ikke kan håndtere disse maskiner, og personerne bliver behandlet ligesom fortidens ord- eller talblinde personer; som dumme og som sinker på trods af, at de er fantastisk gode til deres arbejde.

Vi bliver nødt til at respektere, at ikke alle kan håndtere moderne teknik. Vi må hjælpe dem, ligesom personer med dysleksi eller dyscalculi får hjælp. Disse mennesker kan hjælpes på VUC-kurser, i skoler og der gives endda dispensationer i forbindelse med eksaminer på højere læreanstalter og universiteter.

Kan vi finde på en betegnelse for personer med et dårligt forhold til it?