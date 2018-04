I 1990'erne indledtes en periode, hvor de danske cykelryttere, efter først at have benægtet alt, begyndte den ene efter den anden at indrømme deres dopingsynder.

Nu oplever vi det samme igen, dog blot ej med cykelryttere, men med politikere og meningsdannere fra centrum-venstre, der en efter en erkender, at den indvandringspolitik, de har stået for i årtier, var og er forkert og nu har store, negative konsekvenser for for danskere og ja, selv danskheden. F.eks. historiker Uffe Østergaard og politikere som Mattias Tesfaye, Morten Østergaard og nu senest, og man tror ikke sine egne øjne, Ida Auken, der udtaler til Kristeligt Dagblad, at "centrum-venstre har været for længe om at se problemer med indvandring og globalisering i øjnene".

Monstro det en dag kommer så vidt, at tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen siger med adresse til Dansk Folkeparti: "Jo, nu er I faktisk stuerene, og jeg tog fejl" - eller rækker formatet ikke til det?