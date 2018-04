Varetægtsfængslet

Fredericia: En 28-årig mand fra Vamdrup er varetægtsfængslet i foreløbig 14 dage på grund af hans antagne indblanding i et indbrud i en lejlighed på Calvinsvej søndag eftermiddag.

Manden og en formodet medgerningstyv blev pågrebet kort efter. Den 28-årige reagerede dog så voldsomt, at flere betjente måtte pacificere ham. Han modsatte sig anholdelsen, optrådte voldeligt, spyttede på politiet og smadrede en rude i en patruljevogn. Alt dette medfører en række sigtelser, men det er for mistanken om indbruddet på Calvinsvej, at den 28-årige nu skal sidde bag tremmer i 14 dage. Anklagerfuldmægtig Therese Brüner, Sydøstjyllands Politi, oplyser til Fredericia Dagblad, at manden befinder sig i en prøvetid efter sin seneste dom for berigelse. Han har derudover et længere synderegister - også for indbrud. Derfor vil politiet have ham varetægtsfængslet. Manden nægter sig skyldig og har kæret kendelsen fra byretten i Kolding til landsretten.