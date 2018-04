Butiksliv

Frankfri: Der er igen kommet liv i drivhusene ved Flora Frankfri på Assensvej 301 i Frankfri. Forrige uge åbnede 38-årige Lan Thi Thu Ly havemøbel- og brugskunstforretningen Mabella Style.

Lan Thi Thu Ly flyttede fra sit hjemland Vietnam til Danmark i 2011. Hun bor nu i Odense sammen med sin mand Jørgen Skov.

- Jeg mødte min mand, da han var på en forretningsrejse i Vietnam. Dengang arbejdede jeg i et logistikfirma, der eksporterede krukker og havemøbler, fortæller Lan Thi Thu Ly.

Hun er faldet godt til i Danmark, har lært sproget, og holder af de forskellige årstider i sit nye land.

- I Vietnams hovedstad Ho Chi Minh, hvor jeg kommer fra, var det altid varmt. Men jeg synes, det er så dejligt med vejret i Danmark, der er helt anderledes end i Vietnam. Jeg kan særlig godt lide foråret, hvor det hele gror og spirer, siger Lan Thi Thu Ly.

Mabella Style er en butik fyldt med spændende og lidt eksotiske varer. her kan kunder finde et bredt udvalg af møbel-, krukke- og brugskunstprodukter.

Lan Thi Thu Ly fortæller, at hun og hendes mand selv køber varerne ind hos lokale producenter i det sydlige Vietnam, og at Marbella Style lægger vægt på et højt kvalitetsniveau.

På pladsen udenfor butikken tilbyder Mabella Style et stort udvalg i håndlavede kvalitetskrukker.

- Jeg havde nogle fine åbningsdage for et par uger siden med mange kunder i butikken, siger Lan Thi Thu Ly, der sammen med mange andre glæder sig over, at foråret nu omsider er på vej.

Lan Thi Thu Ly har foreløbig lejet sig ind i drivhuslokalerne indtil oktober, hvor Mabella Style holder åbent alle ugens dag fra klokken 10 til klokken 17.