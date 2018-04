Assens: Det er aldrig for sent at lære noget. Og det er vel heller aldrig for sent at komme i lære.

Det kan Anne Mette Rasmussen Møller tale med om. Hun er voksenlærling hos Schreiners Bog & idé i Assens, og i disse dage er hun ved at planlægge sin fagprøve.

Temaet for Anne Mette Rasmussen Møllers fagprøve er "Grønland i bøger". Det har hun ikke valgt for at introducere kunderne for det grønlandske sprog, men for noget af den litteratur, der er skrevet i det store kolde nord.

- Jeg er selv er født i Grønland, men det er faktisk også det eneste grønlandske ved mig. Jeg blev nemlig adopteret af mine danske forældre, da jeg var et par måneder gammel. De arbejdede som lærere i Paamiut, og vi boede der, til jeg var tre år. Men jeg har boet i Danmark siden og ved kun lidt om den grønlandske kultur, der er meget anderledes end den danske, siger Anne Mette Rasmussen Møller.

Med tiden har hun dog fået større interesse for og indsigt i det grønlandske samfund.

- For syv år siden modtog jeg et brev fra min biologiske familie, der søgte efter mig, og jeg fik pludselig foræret en ret stor ekstra familie. Seks ældre søskende, en, der ikke længere er der og et par biologiske forældre, hvoraf den ene nu også er væk. Og en hel stak tanter, onkler, fætre og kusiner. Så interessen for Grønland er pludselig blevet vakt til live. Og så var det jo oplagt at bruge som fokuspunkt til fagprøven, forklarer Anne Mette Rasmussen Møller.

Hun nævner blandt andet en bog med sagn og myter fra Grønland. Den hedder "Månemanden og andre fortællinger fra Grønland" og er genfortalt af Gunvor Bjerre. Der vil være "Glimt af Grønlands kultur" af Ole G. Jensen, som giver indsigt i den lidt fremmedartede grønlandske kultur.

Nina von Staffeldt har skrevet et par krimier, der hedder "Frosne beviser" og "Den sorte engel", der handler om Sika Haslund, der arbejder som kommunikationskonsulent i erhvervs- og turismeorganisationen Go Greenland og bliver involveret i flere sager.

Den lokale Mads Peder Nordbo fra Tommerup St. er aktuel med sin nye krimi "Kold angst", som er efterfølgeren til den meget populære "Pigen uden hud", der er solgt til foreløbig 16 lande.

Og endelig har forfatter Rasmus Bjørgmose, der forleden fyldte 85 år, skrevet bogen "Drengen der ville være stærk".