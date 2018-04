Efter 11 år på posten som direktør for By & Havn stopper Jens Kramer Mikkelsen til sommer, skriver By & Havn.

Jens Kramer Mikkelsen, den mangeårige direktør for By & Havn, der er ejet af Københavns Kommune, stopper til juli. Det skriver By & Havn i en pressemeddelelse.

By & Havn blev stiftet i 2007 og står for at udvikle arealerne Ørestad og Københavns havn. Jens Kramer Mikkelsens afsked hænger ifølge meddelelsen sammen med, at der er et generationsskifte i gang i selskabet.

- Jens Kramer Mikkelsen har været direktør i By & Havn siden selskabet i 2007 blev etableret, og han har ført det sikkert gennem både høj- og lavkonjunktur, skriver bestyrelsesformand for By & Havn Carsten Koch i meddelelsen.

Som administrerende direktør har Jens Kramer Mikkelsen været i spidsen for store projekter i København som Ørestad, Nordhavn, Sydhavn og Amager Strandpark.

- Det har været en fantastisk rejse med den helt unikke model, By & Havn repræsenterer. Jeg ser frem til fortsat spændende udfordringer og opgaver i mit nye liv, skriver Jens Kramer Mikkelsen i pressemeddelelsen.

Jens Kramer Mikkelsen er bedst kendt for sin mangeårige post som Københavns overborgmester.

Han forlod dog posten før tid oven på en række skandaler og kritiske historier i medierne. Blandt andet blev han beskyldt for at have alt for mange betalte bestyrelsesposter ved siden af sit arbejde.

Han blev også kritiseret for at have brugt 50.000 kroner, som han var blevet tildelt af Ejendomsmæglernes Fond, til en rejse til Australien selv om han offentligt havde lovet at give pengene til hjemløse.

I den mest omstridte periode i 2004 beskyldte han Venstre-kandidaten Søren Pind for at orkestrere en hetz mod ham.

- Jeg har ikke noget imod kritik. Men jeg mener, at den onde stemning, vi oplever på Rådhuset i øjeblikket, er et direkte udtryk for, at Venstre fører hadekampagne mod mig.

- Søren Pind har netop været i USA for at studere de amerikanske primærvalg, hvor had og bagtalelse er vigtige elementer. Og det er det, vi nu oplever i København, sagde han på det tidspunkt til Ekstra Bladet.