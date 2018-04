Patriarken skal væk

Hieraki: Vi mennesker adskiller os egentligt ikke meget fra pattedyr, når det kommer til status og hierarkier.

Man vil endda kunne kalde mennesket for et højtudviklet pattedyr. At organisere sig i flokke er nemlig ikke abnormt; det ligger indgroet i vores reptilhjerne som en forsvarsmekanisme, der skal sikre artens overlevelse.

Derfor er det ikke overraskende, når vi oplever fremmede kultur dyrke æresbegreber og patriarkrollen endnu mere efter ankomst til Danmark. Det skal ikke opfattes som en legitimering af praksissen, men anerkendelsen af, at de hierarkiske mønstre kan lede os tættere på en løsning.

Det ligger nemlig i menneskets biologi og evolutionshistorie at organisere sig i rangorden, dette er universelt for alle mennesker og kulturer. Hvis man opnår denne anerkendelse eller forståelse, så er man klar til at ligge dæmoniseringen af individer, kultur, etnicitet og religioner bag sig. Med denne forforståelse kan man nu arbejde løsningsorienteret på det som ikke harmonere med nu til dags samfundssyn.

"Fænomenet" kan bedst sammenlignes med inspiration fra organisationsteorien. I organisationer findes nemlig et socialt hierarki med en rangorden og socialnormsæt, der fortæller, hvad man må og ikke må. Dem, som er højere i hierarkiet, kan sanktionere eller ekskludere fra fællesskabet, hvis nogle af gruppens "medlemmer" falder udenfor normen.

Sammenligningen med en organisation er tænkt metaforisk for at give bud på en løsning. Når vi ved, hvordan organisationer fungerer, så kan vi også lettere gribe ind og forstyrre de ønskede mekanismer for at skabe den ønskede ændring i adfærden. I organisatorisk sammenhæng er det bedre kendt som autopoises.

Hvis vi holder os til hierarkier i traditionelle familier, er det ikke ukendt, at et familiemedlem gør oprør og skaber en ambivalent struktur i det eksisterende hierarki. Eksempelvis ser vi nu til dags flere piger fra Mellemøsten, som ønsker at leve mere frit som deres jævnaldrende veninder eller venner. Men deres loyalitet for familien/gruppen/kulturen stiller dem i et dilemma. Vælger de friheden, falder de udenfor normen og vælger samtidig eksklusion og isolation fra det trygge fællesskab - og netop det afholder mange fra at forstyrre den hierarkisk orden.

En af de forstyrrelser, vi kan skabe i miljøer med socialkontrol, er ganske simpel. Man skal skabe en forstyrrelse hos familiens patriark ved eksempelvis at få denne væk fra passiv forsørgelse. Dette udløser i sig selv en masse psykologiske mekanismer som påvirker "patriarkens" autoritær rolle og dermed kan der skabes en mere flad hierarki-status i familien. Dette kan resultere i mindre kontrol og mere frihed til det enkelte familiemedlem.

Især skal vi fokusere på at give kvinderne mere frihed og komme væk fra patriarkens klør.