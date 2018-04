Tro: Vi overlader til bl.a. Iran at forfølge kristne. Den danske regering arbejder for at få en aftale i stand med Iran om, at landet skal modtage flygtninge, der oprindeligt kommer fra Iran.

Det lyder vældig godt i regeringens ører. Men der er jo en grund til, at mennesker flygter. Iran har et meget undertrykkende regime, systemkritikere og minoriteter forfølges. Også kristne forfølges. At konvertere fra islam til kristendom er dødsensfarligt.

Den 4. april blev en gruppe afviste asylansøgere uden varsel kørt væk fra Kærshovedgaard, udrejsecentret syd for Ikast. De er iranere, og en del af dem er kristne. De blev efter integrationsministerens ønske arresteret for at blive bragt til den iranske ambassade. Dagen efter blev de fremstillet for dommeren ved Hillerød Ret og idømt varetægtsfængsel i Ellerbæk-fængslet ved Sandholm.

Hvad er så deres forbrydelse? Det er, at de er forfulgt i deres hjemland, flygtet derfra, nået frem til Danmark i håb om asyl. Og de er blevet afvist.

Spørgsmålet er så, om det er en forbrydelse? Nogle af dem er kristne, konverteret til kristendommen. Der venter de kristne en hård straf i Iran. Muligvis dødsstraf. Men i Danmark forfølger vi skam ikke kristne. Danmark nøjes med at udvise iranske flygtninge til forfølgelse i Iran.