Torben Jørgensen, Faaborg, har et indlæg i avisen, hvor han roser Peter Hagmund-Hansen for lederen, hvori han beskylder dansk landbrug for at forurene grundvandet.

Lad mig minde om, at denne avis på intet tidspunkt har givet udtryk for, at det var vigtigt at sikre kildepladsen til drikkevandsboringerne ved den nye Elmelundskov. Avisen skrev mange gange om emnet, men på et tidspunkt fik jeg af avisen at vide, at nu ville de først skrive om sagen, når drikkevandet blev forurenet.

Det kan sagtens vise sig at blive resultatet. Drikkevandsboringerne ved Elmelundskoven er truet af forurening. Bare ikke fra landbruget. Og så vil avisen ikke skrive om det.

Og husk lige. Det var det konventionelle landbrug, som skaffede rent vand i verdensklasse til Odense.