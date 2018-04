- Det er jo fuldstændig fantastisk, for det betyder, at vi kan noget nu, som vi havde regnet med først kunne ske i løbet af måske fem år. Og vi vil jo allerhelst skabe de smukkeste rammer for de aktiviteter, der skal foregå i huset. Det her ændrer hele takten for, hvordan tingene kommer til at foregå, siger Amstrup, der er en af husets mange frivillige og står for booking af lokalerne.

Kampagnen "Underværker" I ildsjælekampagnen "Underværker" har frivillige over hele landet haft mulighed for at søge Realdania om støtte til at gøre idéer til virkelighed.184 projekter blev der budt ind med, og ud af dem har Realdania udvalgt 34 til en økonomisk håndsrækning. Tre af de støttede projekter ligger på Fyn - ét af dem i Svendborg, nemlig Svendborg Forsamlingshus. Projekterne har det til fælles, at "de styrker den lokale livskvalitet og fællesskabet, og at ildsjælenes smittende energi giver andre lyst til at bakke op om deres projekter", lyder det i en pressemeddelelse fra Realdania.

Forsamlingshusets kalender for 2018 er allerede godt fyldt af alverdens forskellige aktiviteter, og det er svært at være utilfreds med. Men med donationen fra Realdania giver det også anledning til lidt grublen. Pengene skal bruges til nye, større vinduespartier, så der kommer mere lys ind i lokalerne på Lundevej, men det kan blive svært at finde et ledigt hul til at få arbejdet udført, når huset er så booket.

Det er de overvejelser, der nu går i gang. Det samme gør detailplanlægningen af projektet i samarbejde med kommunen, arkitekten og Realdania.

- Vi har lige fået det at vide, så nu skal vi finde vores ben i det og gøre alt, hvad vi kan for, at det hele bliver gjort på en ordentlig måde, siger Nikolaj Amstrup, der dog allerede ser fordelene ved slutresultatet for sig.

- For mig at se kommer til det at gøre to ting for huset. For det første får vi skabt de mest attraktive rammer for de aktiviteter, der skal foregå i huset, og jo dejligere huset er, jo federe vil det være at holde fest eller være frivillig i. Og for det andet er vi meget opmærksomme på, at huset har et højt energiforbrug, og hvis vi kan reducere det, vil vi meget gerne det, så huset bliver mere bæredygtigt, siger han.