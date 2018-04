Det er endelig lykkedes Ommel og Omegns Beboerforening at skaffe de 300.000 kroner, som der skal til, for at købe tre grunde bag beboerhuset. Nu skal huset udvides for 5,6 millioner kroner, og det skal fonde blandt andet hjælpe med til at realisere.

Ommel: De har smidt sedler i folks postkasser, de har holdt auktion i beboerhuset og de har søgt om midler hos forskellige fonde.

Nu er det endelig lykkedes Ommel og Omegns Beboerforening at skaffe de 300.000 kroner, der skal til, for at købe de tre grunde, der ligger bag byens beboerhus og som skal lægge jord til et aktivt og grønt område i Ommel.

Når grundene er købt og en ændring af lokalplanen er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen, kan Ommel og Omegns Beboerforening komme videre med planerne om en om- og tilbygning af beboerhuset. Der skal blandt andet laves nye toiletter og køkken, festsalen skal udvides med 70 kvadratmeter og i gavlen er det planen, at der skal der være et stort vinduesparti, som kan åbnes ud til en stor, bueformet terrasse. Det er her, at beboerhuset og Æblehaven støder op til hinanden. På de grønne arelaer i Æblehaven skal der blandt andet ligge en legeplads og nogle parkeringspladser, så folk ikke længere behøver at parkere langs vejen.

Det nye beboerhus Ommel og Omegns Beboerforening har skaffet de 300.000 kroner, det koster at købe Æblehaven, der ligger bag byens beboerhus. Pengene kommer blandt andet fra medlemmer af foreningen, lokalområdet, erhvervsdrivende og så har Baixamar Fonden givet 50.000 kroner. Det nye beboerhus står overfor en om- og tilbygning for cirka 5,6 millioner kroner.Arkitekt Christina Kjerulff har udarbejdet tegninger, og opgaven har været udbudt til licitation blandt øens håndværkere. Følgende håndværkere er valgt til om- og tilbygningen: Ærø Byg, Ærø Møbler, El-Systems, Øens VVS og Malene Maler.

Beboerforeningens bestyrelse glæder sig til at komme videre med projektet, som de allerede havde på tegnebrættet for et år siden.

- Vi har hele projektet klar med tegninger, beskrivelser af byggeriet og håndværkerne er fundet gennem licitation. Vi skal nu i gang med at søge fonde, og vi regner med at hele projektet kommer til at løbe op i cirka 5,6 millioner kroner, fortæller Karin Kristensen, der er næstformand i Ommel og Omegns Beboerforening.

Som avisen tidligere har skrevet, er det planen, at renoveringen af beboerhuset skal ske i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektur. Huset blev opført i 1889 som missionshus.

Ommel og Omegns Beboerforening afholdte i øvrigt generalforsamling forleden, og bestyrelsen tegnes nu af følgende personer: John Petersen (formand), Karin Kristensen (næstformand), Karin Groth Andersen (kasserer), Dorete Landro (udlån af hus), Preben Skov, Per Helmann og Lone Horne. Lotte Godskesen og Johan Jonge blev valgt som suppleanter.