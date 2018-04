Nyborg: Forleden måtte politiet finde blokken frem og udskrive bøder til en stribe bilister, der alle havde parkeret ulovligt ved Idrætscenter Nyborg. Men aktionen, der var bestilt af kommunen, hører til undtagelserne.

Igennem længere tid har der nemlig ikke eksisteret en p-vagtordning i Nyborg, og selv om mange bilister uden tvivl har været tilfredse med den ekstra frihed, så har det skabt problemer i form af et stort antal klager over ulovlig parkering, erkender borgmester Kenneth Muhs (V).

- Det er også derfor, at vi anbefaler en lokal ordning, der skal være med til at sikre det nødvendige flow. Altså at der ikke er nogen, der laver døgnparkeringer på steder, hvor man ikke må, eller på anden måde lader hånt om parkeringsreglerne. Vi ønsker ikke en rigid ordning, hvor der stanges p-bøder ud til højre og venstre. I stedet for lægger vi op til parkeringskontrol på "den gode måde", hvor det handler om at skabe en forståelse for, at vi er nødt til at hjælpe hinanden. Men det er klart, at i sidste ende kan det resultere i en bøde, hvis man ikke overholder reglerne, siger han.

Den nye p-vagtordning mangler endnu den sidste godkendelse fra byrådet, men eftersom alle partier står bag forslaget, er den så godt som vedtaget med virkning fra 1. juli 2018.

Konkret vil to-tre ansatte i kommunens park- og vejafdeling blive uddannet til at kunne fungere som p-vagter. De skal fungere som sådan hele tiden, men foretage den nødvendige kontrol 25 gange om året.

I alt forventer Nyborg Kommune, at der vil blive udstedt cirka 250 p-bøder om året. Formålet med ordningen er ikke at lave en pengemaskine, understreger borgmesteren, og de foreløbige beregninger viser da også, at der bliver tale om en underskudsforretning for kommunen.