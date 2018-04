Munkebo: Havkajakkerne skal i vandet til en ny sæson, også selv om det ikke er saltvandet i Storebælt.

Kerteminde Kajakklub sætter i stedet kajakkerne i klorvandet i svømmehallen i Munkebo Idrætscenter. Det sker til åbent hus, lørdag 21. april fra klokken 13-15.

Arrangementet begynder i et mødelokale i Munkebo Idrætscenter med en snak om at ro kajak og om mulighederne for at lære det. Efter snakken, så får de fremmødte mulighed for at sætte sig til rette i en havkajak og ro en tur i bassinet under kyndig instruktion. Eneste krav er, at man medbringer badetøj, håndklæde og shampoo.

Ifølge klubben er det erfarne kajakroere, som er klar til at vejlede og hjælpe nybegyndere i havkajakkerne./EXP