Lokaldebat: Kære Mai Mercado,

Den seneste politirapport viser tydeligt, hvem de såkaldte "sham marriages" er - de er, hvor den ene part er fra EU, og den anden part er fra et ikke-EU land (hermed et tredjeverdensland).

Hvis du mener, at en central enhed skal tackle dette problem, så burde det udelukkende fokusere på "den mistænklige målgruppe".

At ændre proceduren for alle par ville være "overkill" og spild af ressourcer. Lad de erfarne kommuner, som allerede gør et godt stykke arbejde, tage sig af hovedparten af vielserne, så den centrale enhed kan være mest effektiv.

Rapporten påpeger, at problemområdet kun ligger indenfor EU/ikke-EU-par, men det er vigtigt at understrege, at de fleste af de ikke-EU borgere, der har visumfri indrejse - som for eksempel amerikanere, new zealændere og australiere - ikke er en del af problemet.

Byg hellere videre på erfaringerne fra det eksisterende system, hvor behandlingen af dokumenterne stadig håndteres af den kommune, hvor ægteskabet skal finde sted. Tilføj hertil at kun den "mistænkelige målgruppe" skal igennem den centrale enhed til yderligere kontrol. Dette målretter ressourcerne udelukkende på det aktuelle problemområde, det sparer penge, bevarer arbejdspladser i lokalområderne og gør det muligt for den centrale enhed at fokusere på sham-ægteskaber i stedet for også at behandle de mange tusinde "rutine dokumenter", som kommunerne allerede har helt styr på.

Afslutningsvis, i vores søgen på den bedste løsning på dette problem, må man ikke glemme, at mange danske statsborgere - herunder medlemmer af den kongelige familie - er lykkeligt og legitimt gift med partnere udenfor EU.