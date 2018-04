Den kommende VM-vært bliver undersøgt for tilskuerracisme under landskampen mellem Rusland og Frankrig.

Det Russiske Fodboldforbund har fået en disciplinærsag om racisme på halsen.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) meddeler ifølge nyhedsbureauet AP, at en sag er blevet åbnet mod Rusland, der om under to måneder er vært for VM.

Det sker, efter at tilskuere angiveligt kom med racistiske ytringer mod franske spillere under en landskamp mellem Rusland og Frankrig i marts.

Frankrigs sportsminister, Laura Flessel, krævede på Twitter handling, uden at hun dog kommenterede den konkrete kamp direkte.

- Racisme hører ikke hjemme på en fodboldbane. Vi bør handle sammen på et europæisk og internationalt niveau for at stoppe den utålelige opførsel, skrev ministeren på Twitter.

Det er langt fra første gang, at der er problemer med racisme i russisk fodbold.

Kort tid efter kampen meddelte Fifa, at forbundet ville undersøge sagen, og det har nu altså resulteret i en egentlig disciplinærsag.

Sorte franske spillere som Paul Pogba blev angiveligt mødt med abelyde fra tilskuerpladserne under kampen i Sankt Petersborg.