At økologi vinder frem, er en nyhed for de færreste. En nyhed er det til gengæld, at Odense har fået sin første restaurant, Venchi, med Det Økologiske Spisemærke i guld. Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der uddeler spisemærker i guld, sølv eller bronze til de restauranter i landet, der sætter økologien højt på menuen. Vi har samlet en oversigt over de restauranter og caféer i Odense, der har et spisemærke i enten guld, sølv eller bronze. Guldmærket betyder, at 90-100 procent af råvarerne er økologiske. 60-90 procent af råvarerne skal være økologiske for at få sølv, mens 30-60 procent giver et mærke i bronze. Restauranterne er fundet via den officielle side: www.oekologisk-spisemaerke.dk

Venchi

Mærke: Guld. Byens første restaurant med økologisk spisemærke i guld. Imponerende. Det var ambitionen, da den 100 procent veganske restaurant åbnede i begyndelsen af 2017, og nu er den indfriet. Venchi er skabt og drives på en ideologi om at være bæredygtigt, økologisk og mest af alt vegansk. Venchi var ét af de første steder i byen, der slog sig op på at være vegansk - nu kan restauranten så tilføje det flotte guldmærke. Vestergade 83 Mandag: 10-21 Onsdag-torsdag: 10-21 Fredag-søndag: 10-22

The Balcony

Mærke: Sølv. Ambitionen er at få en Michelin-stjerne. Det lægger man ikke skjul på hos The Balcony. Det er et ambitiøst mål - ikke mindst set i lyset af, at den forholdsvis nye restaurant (2016) bruger så stor en del økologiske varer, som den gør. Sølvmærket vidner om mellem 60-90 procent råvarer, og adskillige anmeldelser bevidner, at det gør noget godt for maden. Vestergade 68 Tirsdag-lørdag: 18-02 (køkkenet lukker klokken 21) Søndag (Sunday surprise): 12-16

The Food Stall

Mærke: Bronze Maden skal være ærlig, økologisk og frisk. Det er fundamentet i The Food Stall, der er stiftet to lokale fyre, der ville give et alternativ til dårlig junk. Det har de givet, og de holder den økologiske fane højt med et mærke i bronze. Så spis du bare din salat med god samvittighed. Vintapperstræde 6 Mandag-fredag: 9-20 Lørdag-søndag: 9-17 Banegården Mandag-fredag: 5-20 Lørdag-søndag: 6-20

Gringas

Mærke: Sølv Autentisk mexicansk mad og streetfood - og så er det økologisk. Så kort kan maden hos Gringas beskrives. De fleste grøntsager hentes på grønttorvet, kødet er fritgående og husets vin er økologisk, så der er en klar linje bag menuen i Overgade. Og den linje overholdes i en sådan grad, at Gringas kan fremvise et flot mærke i sølv. Overgade 25 Tirsdag-torsdag: 16-21.30 Fredag-lørdag: 16-22

Gopa