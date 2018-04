I et retsmøde vil en anklager tirsdag eftermiddag kræve, at en 22-årig mand fængsles for trusler.

En 22-årig mand, der mandag blev anholdt for mistanke om et planlagt skoleskyderi i Ishøj, bliver tirsdag fremstillet i et grundlovsforhør.

Den anholdte sigtes for overtrædelse af straffelovens paragraf 266, der handler om at fremkalde alvorlig frygt for andres liv ved at true med at foretage en strafbar handling.

Inden tirsdagens retsmøde, der starter klokken 14 i Glostrup, ønsker Københavns Vestegns Politi ikke at oplyse sigtelsens præcise ordlyd.

Mandag kom det dog frem, at den 22-årige netop var blevet bortvist fra uddannelsesinstitutionen Next Uddannelse, og at der i den forbindelse var trusler om et muligt skoleskyderi.

Truslerne fik et større antal kampklædte betjente til at rykke ud til stedet på Vejlebrovej. Institutionen huser såvel gymnasium som andre uddannelser.

På stedet blev der set ambulancer, og betjentene var bevæbnet med maskinpistoler, berettede sn.dk.

Politiet oplyste lidt efter på det sociale medie Twitter, at en ung mand var blevet anholdt. Anmeldelsen indløb ved 13-tiden, og anholdelsen fandt sted to timer senere.