Debat: Munks manglende loyalitet

Læserbrev: Kære Jens Munk, som svar på dit læserbrev vil jeg sige, at den måde du omtaler mig på er en perfekt betegnelse på dig selv. Du er om nogen en stædig gammel cirkushest, som altid har gjort, hvad der passer dig selv uden at tage hensyn til flertallet. Derfor har adskillige gennem årene ønsket dig ekskluderet - senest Morten S. Petersen.

Trods de mange, der har ønsket dig ekskluderet, har jeg altid holdt hånden over dig - ja, hvorfor ved jeg snart ikke. Med det seneste læserbrev fra dig indeholdende nedladende vrøvl og påstande, burde jeg ikke skærme dig, men snarere bekymre mig.

Folk, der går ud som løsgængere, tænker mere på sig selv end på partiet. Det er manglende respekt for demokratiet, idet det er medlemmerne, der vælger bestyrelsen og spidskandidaten.

Derfor har alle en forpligtelse til at samarbejde, uanset hvad man synes om den ene og den anden.

Der skal selvfølgelig være plads til kritik og uoverensstemmelser i et parti, men det skal tages internt på et lukket møde og ikke i pressen.

Jens, du har om nogen været illoyal og gået din egen vej i valgkampen. Du har aldrig respekteret, at jeg på demokratisk vis blev valgt som spidskandidat og fik 1790 stemmer til valget. Du har direkte modarbejdet hele kandidatgruppen heriblandt mig som spidskandidat, hvorfor de fleste mente, du burde stå til eksklusion (endnu engang).

Du har ikke bidraget med noget politisk i valgkampen, du skrev ikke et eneste ord i vores lange valgprogram. Du satte dig selv fornærmet ud på et sidespor, fordi du mente, at alle skulle gå i hælene på dig i forhold til din ene mærkesag om NGF.

Derfor kan vi også læse, at Morten S. Petersen bad hovedbestyrelsen om hurtigst muligt at ekskludere dig. Da det ikke skete, ønskede man bestyrelsen afsat, og til sidst kunne man så gå efter mig som gruppeformand, eftersom man åbenbart mente, at jeg skulle have magt til at afsætte bestyrelsen og Jens Munk - hvilket jeg naturligvis ikke har.

Som næstformanden i bestyrelsen fortalte Jens Munk, så ville bestyrelsen gå af, hvis Jens blev gruppeformand - enhver kunne se, at det var urent trav.

Til læsernes orientering skrev alle kandidater under på en kontrakt om, at de ikke ville gå ud som løsgængere. Den er desværre ikke juridisk bindende, men det fortæller meget om folks moral.

Vi har alle en andel i de uoverensstemmelser, der har været. Men på et tidspunkt skal der trækkes en streg i sandet. Den streg blev trukket, men det er desværre kun bestyrelsen og jeg selv, der har efterlevet den aftale.

Bestyrelsen og jeg vil nu se fremad, fortsætte med at føre DF-politik som vi er valgt til, og som Danmark har brug for.