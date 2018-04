Debat: Flere medicinstuderende til Fyn

Læserbrev: Udfordringer med lægedækning er en realitet - også på Fyn, desværre. Heldigvis er der nu sikret 250 nye studiepladser til medicinstudierne i hele landet. SDU får 55 ekstra studiepladser i 2019. Det er en rigtig god nyhed for Fyn, for vi ved, at sandsynligheden er stor for, at de færdiguddannede læger bliver boende efter endt uddannelse. Og vi har brug for flere læger på Fyn, for blandt andet i Assens og i Faaborg truer "sorte skyer" i form af lægemangel.

Vi står overfor store udfordringer med både mangel på praktiserende læger og hospitalslæger. Særligt i landdistrikterne kniber med det med at tiltrække nye læger. Når mange læger går på pension om relativt få år, ja, så har vi udfordringen. For mig er det en mærkesag, at der er let adgang til en læge, uanset om man bor Fjerritslev, Faaborg eller på Frederiksberg.

Jeg er mor til tre børn, og jeg ved, hvad det betyder at have familielægen tæt på. Men sådan er det desværre ikke alle steder i landet. Det er netop det, vi skal have ændret på. Uanset om man er enlig mor med tre børn, kroniker eller er en dårligt gående ældre, ja, så bør det være sådan, at familielægen kan besøges inden for en overkommelig afstand.

Med nye studiepladser på SDU tager vi et vigtigt skridt for at sikre lægedækning til fremtidens patienter. Det handler om tryghed for dig og din familie.