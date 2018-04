Østfyns Museer kan onsdag sætte punktum for cirka to års arbejde med at lede efter fortidsfund på Slotsholmen i Nyborg.

Nyborg: I rundt regnet to år har ansatte ved Østfyns Museer gravet efter fortidsfund ved Nyborg Slot, men nu er det snart slut. Tirsdag formiddag tog man nemlig fat på det absolut sidste areal, som endnu mangler at blive udgravet, nemlig brandvejen, der løber parallelt med kongefløjen.

- Man kan se, at jorden har fået nogle tæsk gennem tiden, lød det fra afdelingsleder og arkæolog Claus Frederik Sørensen ved synet af de mange ledninger, der kom til syne.

Lige fra fjernvarmerør til TDC-kabler, der vidner om, at det langt fra er første gang i nyere tid, at der er blevet gravet på netop denne strækning. Alligevel har han ikke helt opgivet at gøre et sidste fund.

- Hvis man skal følge arkæologens spilleregler, så er det her lige til sidst, at vi gør fantastfundet. Men lad os nu se. Vi forventer i hvert fald at støde på den sydlige del af ringmuren som noget af det sidste, fortalte han.

Der var da også været flere a-ha oplevelser i løbet af de seneste to år. For eksempel har udgravningerne dokumenteret, at begge hjørnetårne i ringmurens facade mod byen var firkantede og ikke runde som hidtil antaget. Og at kongen valgte at forstærke slottet med ekstra mure for bedre at kunne modstå kanonangreb.

Det absolut sidste spadestik i udgravningerne foretages efter planen onsdag eftermiddag. Herefter kan man tage fat på næste fase, som er den egentlige udbygning af Nyborg Slot. I alt skal der investeres cirka 350 millioner kroner i renoveringen af slottet i løbet af de kommende to år.

Når projektet er afsluttet, vil man blandt andet stå tilbage med en helt ny formidlingsfløj, men også den eksisterende kongefløj får den helt store tur.