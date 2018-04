Et flertal bestående af Venstre, DF og SF vedtog på seneste byrådsmøde at droppe den halkapacitetsundersøgelse, der skulle vise effekten af kommunens halstrategi fra 2013. Det var til stor ærgrelse for blandt andre Socialdemokratiet.

Assens: Der bliver alligevel ikke nogen undersøgelse af kapaciteten i kommunens haller i år. Det besluttede et flertal bestående af Venstre, SF og DF på sidste byrådsmøde. - At bruge 240.000 kroner på noget uden formål er lige i overkanten. De penge kan bedre bruges ude i foreningerne, sagde Mogens Mulle Johansen (SF), formand for udvalget Uddanelse, Børn og Familie. “ - Foreningerne ved godt selv, om der er 2 eller 22, der spiller badminton i hallerne. Manglen på frivillig opbakning taler også sit tydelige sprog ... Men den konklusion var Charlotte Kjær (S), den tidligere næstformand for den tidligere Kultur- og Fritidsudvalg, ikke enig i. :- Vi har investeret mange penge i hallerne gennem en række år og står med et flot resultat. Men vi ved ikke, om vi har fået mere aktivitet for pengene, sagde hun.Undersøgelsen skulle klarlægge, hvor meget hallerne benyttes, hvem der benytter dem, og hvilke aktiviteter, de bruges til.Men det mener, Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) godt, politikerne kan finde ud af på anden vis.- Jeg tror ikke, vi får et meget bedre billede gennem en undersøgelse, end vi gør ved at spørge hallerne, hvem der bruger dem, fortalte han.

Over 60 millioner kroner

Det var dog ikke et argument, der faldt i god jord hos den tidligere næstformand.- Hvis det var så nemt at få de tal, havde vi dem allerede. Vi har investeret over 60 millioner kroner i en halstrategi og arbejdet målrettet med dem gennem tre perioder. Vi skal have fakta på bordet og se, om den investering giver mening, sagde Charlotte Kjær.Hun blev bakket op af Poul Poulsen (R):- Undersøgelsen er en del af et langt forløb, og derfor skal den gøres færdig, sagde han.Det mente Ena Nørgaard (K) også.- Der er brugt mange penge, og det giver ikke mening ikke at gøre det færdigt. Derfor stemmer vi med S, sagde hun på det seneste byrådsmøde.

Ingen ønskede at deltage