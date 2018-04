Avisen: Nu rammer I bunden

Debat: Sidder med dagens (lørdag den 14. april) udgave af FS og når frem til lokalsiden Nordfyn. Hvad indeholder den af spændende emner fra mit lokalområde i dag? Jo, et gigantisk foto som fylder næsten 2/3 af side 14 af en uhyre kedelig og grim bygning, som er Hasmark Vandværk.

Derunder kæmpeoverskrift om giftrester i Hasmark Vandværk, en forholdsvis uinteressant pseudonyhed om endnu et stof, der desværre er kommet ind i vandet, og som ikke skal være der.

Sikke da en gedigen gang spild af god avisplads til brug for diverse spændende emner fra vort område!

For at det ikke skal være løgn, er side 15 gudhjælpemig halvt fyldt med nøjagtig samme sag! Disse sider er efter min mening meget ofte kedelige og ret uinspirerende.

Nu må I kære lokalredaktion se at vågne lidt op, komme rundt og fortælle om spændende ting og sager der sker i området. Hvad med at etablere et lokalt bagland, som kan bidrage med emner og indlæg? Det fremgår af disse to vildt misbrugte lokalsider, at FS har allokeret fem medarbejdere til at skrive disse maks. to sider hver dag.

Det må da kunne gøres mere spændende og vedkommende. Det kan da godt være, I ofte mangler stof, men så snak dog med os lokale læsere om, hvad der kan gøres for gøre disse to lokalsider værd at læse, ja så man ligefrem glæder sig til at slå op på dem.

Jeg hjælper gerne. Hvad siger I andre lokale læsere? Er det her indlæg skudt helt forbi eller? Lad os få en god debat om vort lokalstof.

Svar: Her på redaktionen bestræber vi os på hver dag at bringe historier, der er relevante og interessante for vores læsere. Og vi hører meget gerne fra jer med ideer til, hvad vi skal skrive om. Med venlig hilsen redaktionen.