Erhverv

Senere i år vil Thomas Frederiksen etablere en fiskehandel i den historiske bygning, som aktuelt er ved at blive renoveret.

- Jeg har altid interesseret mig for fisk, men jeg har aldrig arbejdet som andet end bager. Nu er jeg blevet 53, så hvis jeg skal prøve noget nyt, skal det være nu, siger han med et smil.

Det er ikke planen at etablere stedet som en egentlig restaurant. Men hvis en kunde køber for eksempel et stjerneskud eller en anden let anretning, kan vedkommende tage plads udenfor.

Bygningen er aktuelt ved at blive renoveret, og endnu er det usikkert, hvornår den bliver klar. Men nu er de sidste myndighedsgodkendelser faldet på plads, og Thomas Frederiksen er derfor klar til at fortælle om sit projekt.

Fordi bygningen endnu ikke er klar, tør Thomas Frederiksen ikke sætte dato på den forestående åbning. Men han håber, at det senest bliver i sensommeren.

- Meget skal på plads inden da. En del af butikkens inventar skal laves efter mål. Mål, som jeg først får, når bygningen er klar. Men vi er på vej, siger han.

Projektet fylder meget i ham, og arbejdsplanen er presset. Så presset, at han endnu ikke har nået at finde på et navn til butikken.

- Men jeg ved, at jeg skal ud at ansætte gode, professionelle, erfarne folk, når vi er klar, siger han og opfordrer interesserede til at ringe til ham på nummer 20 48 17 67.

Thomas Frederiksen driver også en bagerforretning i Juelsminde. De seneste seks år har han boet i Middelfart. I fritiden holder han blandt andet af dykke ved vrag omkring Samsø, ligesom han fanger hummere og sætter garn for at fiske. Det at drive fiskeforretning er ikke nogen pludselig indskydelse.

- Jeg har længe ledt efter det rigtige sted. Det har jeg fundet nu. Fredericia er den rigtige by, og Retiradehuset er det rigtige sted, siger han.