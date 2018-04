Miljø- og Energiudvalget er gået videre med ønsket om en hundeskov i Nørre Aaby, som lokale har arbejdet for i to år. Ikke alle jubler over en hundeskov i byen.

Nørre Aaby: Glæden lyser ud af de små firbenede, når de løber hen over jorden, zigzagger mellem højt græs og træer og pludselig stopper op og snuser. Snart kan Nørre Aabys hunde formentlig nyde godt af det. En hundeskov er på vej til området, efter Miljø- og Energiudvalget i Middelfart Kommune i begyndelsen af april drøftede en gruppe borgeres ønske om, at få en indhegnet hundeskov i Nørre Aaby, hvor poterne kan løbe frit rundt. Miljø- og Energiudvalget er positive overfor at stille kommunale arealer til rådighed, og det glæder Heidi Fuglsang Andersen, der i to år har kæmpet for at få en hundeskov til området. - En hundeskov giver rigtig meget. Socialt for hundene er det fedt, for uden snor kommer der meget mere leg. Hunde kan sammen, når de er i en hundeskov uden snor. De får meget ud af det, og det gør vi også socialt. Det er hyggeligt, man snakker, sparer og laver kaffeaftaler. De kommunale arealer, som der er tale om, er Kløvermarken eller området mellem Åbakken og jernbanen - også kaldet kobakken. Der findes i forvejen to hundeskove i Middelfart Kommune - en i Middelfart og en i Ejby. - Det er træls altid at skulle starte bilen efter det. Så går der noget af det. Det er nemmere bare at kunne sætte snor på hunden og gå mod hundeskoven. Så møder man også folk, man kender, og det gør en forskel at se folk fra bybilledet, siger Heidi Fuglsang Andersen.

Ikke alle er glade