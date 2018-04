Middelfart: Fodbold er som bekendt for alle - piger og drenge, kvinder og mænd, og som i golf kan fodbold også fint spilles med et eventuelt handicap. Det vises frem lørdag 21. april, når børn og unge fra Fyn og Jylland, i bedste fair play deltager i Para Sport Danmarks forårsstævne, der for første gang afvikles på MG&BKs baner over for klubhuset. Det oplyser MG&BK United, handicapafdelingen, i en pressemeddelelse.

Der spilles kampe kl. 10-16.30 på fem- og ottemands baner. MG&BK har tre hold med i turneringen.

I anledning af stævnet er Færøvej spærret for gennemkørsel lige foran klubhuset - i tidsrummet kl. 9.30-17.30. Der er adgang til MG&BKs p-plads fra Danmarksvej.

Parkering fra den anden side af Færøvej kan ske på p-pladsen ved Lillebæltshallen eller langs Bornholmsvej.

Det er MG&BKs handicapafdeling, der sammen med Enghaven i Odense og Para Sport Danmark er praktisk arrangør.

MG&BK United havde blandt andre besøg af det berømte bysbarn Christian Eriksen til en kamp i fjor. /EXP