- Tanken er ikke ny, i andre kommuner er der set eksempler på, hvordan pensionisterne tilbyder gymnasieeleverne at tage dem med til skolen, når de alligevel har plads i bilen. Men man kunne også forestille sig fordelene ved samkørsel til og fra fritidsinteresser, indkøb og arbejdsplads, fortæller formanden for Teknisk Udvalg, Regitze Tilma (V).

Idéen er at udvikle en app, som kan styrke samkørslen og samtidig danne grobund for en mere bæredygtig mobilitet. Når bilerne fyldes op af flere, tror man på, at der kommer færre biler på vejene.

Nordvestfyn: Middelfart er en af de fire danske kommuner, som hver har fået 300.000 kroner, som deltagere i EU-projektet CORA (Connecting Remote Areas with digital infrastructure and services). Middelfart bruger pengene på at undersøge, hvordan man med internettet kan skabe en bedre mobilitet i tyndt befolkede områder, og dermed gøre det mere attraktivt at bo på landet.

Middelfart Kommune vil i første omgang udvælge to testområder og er lige nu i dialog med lokaludvalgene i Husby og på Røjle-halvøen.

- Lokaludvalgene er vores indgang til lokalbefolkningen. For det er jo helt afgørende at få afdækket, hvilke behov for samkørsel, der kan være og hvem, der ønsker at bidrage med køretøjer, siger Regitze Tilma, der tænker en vis form for honorar til bilejerne i stil med, hvad der foregår på samkørselsiden GoMore.

Tanken er også at inddrage den viden om folks transportbehov, Fynbus ligger inde med.

- Desuden kunne man forestille sig et samarbejde, som betød, at der blev etableret et samkørselsystem fra de fjerneste yderområder til nærmeste busstop eller togstation, siger Regitze Tilma.

Planen er er få de forskellige testområder og den pågældende app klar og teste systemet af i 2019, mens erfaringsopsamlingen med hjælp af blandt andet Ålborg Universitet, som også deltager i pilotprojektet herhjemme, skal ske i 2020.

- Håbet er naturligvis, at forsøgsresultaterne bliver så brugbare, at de kan danne baggrund for en udbredelse af den pågældende app i andre dele af Middelfart Kommune også.