De diplomatiske vinde over den koreanske halvø bliver stadig lunere. I en udtalelse tirsdag oplyser Sydkorea, at landet overvejer at sende repræsentanter til Nordkorea forud for et topmøde om fælles sikkerhed på halvøen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De to lande er begyndt at arbejde sammen om flere små diplomatiske projekter. Et af dem er en fælles tekst, som de to lande vil udsende som afslutning på topmødet.

Teksten vil ifølge Sydkorea bekræfte begge landes forpligtelse til at fjerne atomvåben fra halvøen.

Ifølge Washington Post er der ikke nødvendigvis enighed hos de forskellige parter - Sydkorea, Nordkorea og USA - om hvad det betyder.

I USA's øre gælder forpligtelse udelukkende de to koreanske lande, mens Nordkorea ifølge avisen også forventer, at det inkluderer amerikanske våben, der er sat op for at forsvare Sydkorea.

Forud for topmødet har de to koreanske lande allerede forsøgt at forbedre kommunikationen. Ifølge Sydkorea kan der allerede fredag være hul igennem til den særlige forbindelse, som oprettes mellem lederne af de to lande.