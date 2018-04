Indbrud m.m.

Fredericia: Sydøstjyllands Politi fremstiller en 39-årig vestfynsk mand i grundlovsforhør senere tirsdag med krav om varetægtsfængsling. Manden har nemlig en række domme for indbrud på samvittigheden og befinder sig i øvrigt i en prøvetid efter den seneste dom. Alligevel blev han taget på fersk gerning i et privat hjem på Avlsbrugervej i Fredericia mandag klokken 13.21.

- Han var brudt ind ved at knuse en rude i en terrassedør, oplyser vicepolitikommissær, Ole Eckholdt:

- Det blev set, og da vi kom frem, gik manden rundt i huset. Han havde taget nogle Georg Jensen lyseholdere, ornamenter og parfume.

Fund på tyven afslørede, at han også kan sigtes for et indbrud i en garage i nærheden, hvor der blev stjålet værktøj og en kniv. Kniven var ulovlig, og han bar desuden en neglet bushammer på sig. Endelig havde manden taget turen til Avlsbrugervej på en stjålet cykel - en rød og sort Specialized mountainbike. Så der venter en række forhold at afregne.