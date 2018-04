Bock: Borgerforslag er bedst, når de er borgerforslag

Replik: Det er faldet Pernille Vermund for brystet, at jeg har udtrykt, at jeg tog fejl i de forventninger, jeg i sin tid havde til indførelsen af de såkaldte borgerforslag. Her kan alle borgere stille politiske forslag, og bliver forslaget støttet af mindst 50.000 mennesker, skal Folketinget behandle det.

Jeg støttede initiativet, og det gør jeg fortsat. Men når seks ud af ti forslag er stillet af f.eks. Pernille Vermund, Manu Sareen, Dennis Kristensen og Jens Rohde, må jeg sige, at jeg tog fejl i mine forventninger, og det fortryder jeg.

Alle har naturligvis lov til at stille forslag og politikere er, som Vermund påpeger, også borgere. Men det var faktisk forventningen, måske naivt, at det primært skulle bruges af mennesker, der ikke til daglig beskæftiger sig med politik. Der er på mange måder behov for en tættere relation mellem politikere og borgere i disse år, og her er borgerforslagene en ny mulighed, der forhåbentlig udvikler sig i de kommende år.

Vermund kan stille alle de borgerforslag, hun ønsker ad den vej og behøver ikke mistænkeliggøre mig af den grund.

Min opfordring og mit ønske er, at initiativet omkring borgerforslagene skal udvikle sig til et politisk instrument, hvor mennesker med en sag på hjerte kan få afprøvet er forslag. Uden at de i øvrigt er engageret i politik. Den opfordring har intet at gøre med, om jeg sympatiserer med de stillede forslag eller ej.