Strib: Da Herdis Andersen fik konstateret KOL, begyndte hun at se sig om efter et sted at træne. Det skulle være et sted, hvor atmosfæren og det sociale var i orden. Ikke noget med et fitnesscenter hvor der pumpede høj musik ud fra højtalerne. Løsningen blev, at hun fandt Motion i dagtimerne i Strib.

- Her er mange tilbud, og jeg finder altid nogle, der her lyst til det samme som mig. Jeg har fået venner ud af det her, siger Herdis Andersen, der stadig har lidt sved på panden. Hun har allerede været på løbebåndet, til bordtennis og til styrketræning.

- Og så elsker jeg hockey. jeg kan også lide styrketræning. Der er der en vejleder på. At komme her og dyrke motion har hjulpet mig meget med min KOL. Og nu skal jeg hen og spille hockey, siger 78-årige Herdis Andersen, inden hun smutter ind i den anden hal.

Hun bliver som regel og træner flere timer i hallen, og når vejret er godt, hopper hun på cyklen fra Middelfart til Strib og hjem igen.