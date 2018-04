- Motion i dagtimerne er for dem, der er arbejdsfri. Man kan lave, hvad man vil, og man behøver ikke at have en makker med. Her er der masser af folk, der kommer uden en makker, så man finder hurtigt én at være sammen med, hvis man vælger en sport, der kræver en makker, forklarer Ole Haaning.

De træge tider er fortid, der er mennesker alle vegne. Nogle kommer for at få at spille badminton, mens andre kommer for at dyrke motion i flere timer ad gangen. Vægttræning, roning, hockey. Der er mange kombinationsmuligheder, og holdene tilbydes på flere forskellige tidspunker i løbet af dagen, så man kan nå at dyrke mange forskellige sportsgrene på en enkelt dag, hvis det er det, man vil.

Motion i dagtimerne bruges af flere som en afløser til den kommunale genoptræning.

- Vi hører flere sige: "Hvorfor kom vi ikke noget før?" Mange er slet ikke opmærksomme på deres krops behov, siger Ole Haaning.

Naturligvis handler det om træning det meste af tiden, men der er også plads til andre ting.

- Den sidste tirsdag i hver måned spiser vi smørrebrød sammen, og der kommer 20-40 stykker hver gang, og så er der fællessang, fortæller Ole Haaning.