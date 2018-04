Politiet skal tirsdag afhøre en 30-årig mand, som sigtes for en stribe lovovertrædelser efter forsøg på at undslippe politiet natten til tirsdag.

Odense: Han har ikke noget gyldigt kørekort, og han var påvirket af alkohol. Det kan have været medvirkende til, at en 30-årig mand fra Odense lidt efter midnat natten til tirsdag forsøgte at slippe væk fra politiet i Odense. Ifølge vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen ville en patrulje klokken 00.17 tjekke manden ved et rutinestop, men han var ikke til sinds at tale med betjentene og stak derfor af. Jagten gik derefter med politiet i hælene ad flere veje i området omkring Odense Banegård Center - blandt andet Edisonsvej, Tolderlundsvej og Thomas B. Thriges Gade.

Manden er tirsdag morgen endnu ikke blevet afhørt, og vagtchef Ehm Christensen ved derfor heller ikke, om der var andre årsager til, at han ikke ville tale med politiet. Manden sigtes for spirituskørsel og for at køre uden kørekort foruden flere overtrædelser af færdselsloven og forsøg på vold mod tjenestemand.