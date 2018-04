Svendborg: Det sydfynske energiselskab SEF er inde i gode tider, og det giver lyst til at kigge fremad. Hvilket er, hvad ledelsen har gjort med oprettelsen af et nyt selskab.

Eller det vil sige, de har taget det gamle SEF Teknik, tømt det for elektrikere og omdøbt det til SEF Innovation. For nu skal det bliver mere synligt, hvad SEF udvikler af nye produkter og forretningsideer.

- Vi har besluttet at lægge fem millioner fra moderselskabet over i det til en start, siger Søren Bøving-Andersen, bestyrelsesformand i SEF.

- Det er et sted, hvor vi kan prøve nye projekter af, og når de ligger i et selskab for sig, bliver det mere transparent, hvad der foregår, og hvad det koster.

- Det kunne for eksempel være en ny regningsmodel, hvor kunden kan vælge, om der skal betales med mobilpay eller bankoverførsel. En fleksibel betalingsform, som kunden selv styrer, siger han.

- Eller det kunne være en intern model for, hvordan vi smartest digitaliserer vores forretning, hvilket vi også skal i gang med.

- Eller en automatisk besked til forbrugeren om, at lige nu på det her tidspunkt af døgnet er elprisen lav, og det kan betale sig at starte vaskemaskinen, fortæller Søren Bøving-Andersen.

Administrerende direktør Anders Banke forventer, at det nye selskab vil gøre SEF hurtigere og mere moderne.

- Vi skal følge markedet, og det gør vi også. Vi har fået indført engrosmodellen og selvaflæsere, og vi er godt med. Vi kan ikke sælge os på størrelsen, men vi vil gerne være den lille hurtige speedbåd, siger han.