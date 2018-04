Ikke mindst sidste års opkøb af Odense-firmaet FiberLan har gjort SEF's 2017-regnskab positivt. Et forventet underskud på 12 millioner blev til et overskud på 3,4 millioner. Og så er der endelig kommet gang i handlen med el.

