retssag

En 48-årig fredericianer står tiltalt for at have undladt at betale afgifter og skat af den forretning, han havde med import af polske fasaner og salg af fasanjagter.

Fredericia: En 48-årig fredericianer skal bruge sin fødselsdag i retten i denne uge, og derudover fem retsdage de kommende uger, hvor en sag om anklager om momssvig og skatteunddragelse skal rulles op. Den 48-årige står tiltalt for, at have lavet momssvindel for knap en million kroner, samt at have undladt at betale skat af knap 350.000 kroner af overskuddet på at sælge fasaner og fasanjagter.

Stor import af levende fasaner til jagt Fra 2010 til 2015 blev der i alt importeret over 800.000 levende fasaner til Danmark.Fasanerne kommer typisk fra Polen eller Frankrig.



Importen af de levende fasaner er steget markant viser tal fra Traces, der er EU-kommissionens kontrolsystem for handel med husdyr i Europa.



2010: 31.400.



2011: 117.363.



2012: 115.918.



2013: 179.065.



2014: 207.240.



2015: 162.784.



Fasanerne udsættes til jagt rundt om i Danmark.

- Der er afsat seks retsdage til sagen, hvor min klient på førstedagen skal gøre rede for hvordan han har handlet. Dagen efter vil en medarbejder fra Skat gøre rede for, hvordan de blev opmærksomme på pengestrømmen fra Polen til Danmark. Desuden er der en række vidner, som skal føres de øvrige uger, oplyser den 48-åriges forsvarer Sigurd Trolle.

Han har ikke har tal på, hvor mange fasaner den 48-årige fik importeret ind i Danmark fra sin polske samarbejdspartner.

Men alene ud fra de beløb, der efter anklageskriftet mangler i statskassen, er der tale om store mængder. Statskassen mistede 994.541 kr. fra juli 2012 til 31. december 2015, fremgår det af tiltalepunktet, der handler om momsunddragelse.