Lars Thede peger dog på, at det ikke var Fyns Politi, der stod for aktionen, og at der blev truffet en række sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med anholdelsen.

- Det er korrekt, at vi har haft en politiaktion derude, hvor vi har anholdt en person, men jeg er ikke for nuværende komme ind på, hvad sagen drejer sig om, siger vagtchef hos Fyns Politi, Lars Thede.

Flere beboere på Tornmarksvej i Blommenslyst fik nogle særdeles kontante meldinger om at gå tilbage til deres huse og holde sig væk.

Det rystede Christian Boe, der bor i området.

- Der blev bestemt ikke talt særligt pænt til folk. Jeg var ude og gå en tur med min hund, men kunne dårligt nok få lov til at gå ned ad min matrikel. I stedet blev jeg spurgt om navn, adresse og cpr-nummer. Det var lige før, at man fik en fornemmelse af, at man selv var på vej til at blive anholdt, selvom vi jo ikke har noget med noget at gøre, siger Christian Boe.

Lars Thede anerkender, at politiets handlingerne kan virke voldsomme i en situation, hvor sikkerheden omkring aktionen er skærpet.

- Det er ikke, fordit vi ikke har forståelse for, hvordan naboerne har det i forbindelse med sådan en aktion, men det er, fordi vi står i en situation, hvor vi er nødt til at træffe nogle sikkerhedsforanstaltninger. Der er vi nok noget mere kontante. Manden har nok ikke lidt overlast, men det kan nok godt komme bag på folk, siger Lars Thede.