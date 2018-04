Donalds Trumps personlige advokat Michael Cohen og den tidligere pornostjerne Stormy Daniels er ankommet under stort medieopbud til retten i New York.

Her skal en føderal dommer mandag afgøre, hvordan konfiskeret materiale fra Michael Cohen skal håndteres.

Materialet er indsamlet af FBI under en ransagning og tæller bankudtog, forretningspapirer, kommunikation med Trumps kampagnestab og information om betalinger til to kvinder i 2016, der siger, at de har haft affærer med Donald Trump, før han blev præsident.

Den ene af kvinderne er Stormy Daniels - med det rigtige navn Stephanie Clifford. Hun var tæt på at falde, da hun forsøgte at trænge igennem det massive medieopbud ved retsbygningen.

Både advokater for Cohen og advokater for præsident Donald Trump har nedlagt påstand om, at de bør have lov til at se dokumenterne før anklagemyndigheden.

De mener, at dokumenterne er omfattet af tavshedspligten mellem advokater og deres klienter, og derfor ikke kan bruges i en sag.

Statsanklageren ønsker derimod, at dokumenterne overdrages til et hold af efterforskere, der ikke er relateret til sagen. De skal kunne fjerne dokumenter med følsomme oplysninger, der ikke er relevante for sagen.

Statsanklageren har også tidligere udtalt, at man søger beviser for kriminalitet, som primært har at gøre med Cohens egne forretninger - ikke hans virke som advokat.

Derfor mener de, at Cohens advokater forsinker efterforskningen.

Retsdokumenter, der tidligere er kommet frem, viser, at FBI har haft Michael Cohen i kikkerten i månedsvis.

Cohen har i mange år været præsidentens "problemknuser"og personlige advokat. Han har nægtet enhver form for urent trav.

Talsmand for Det Hvide Hus Sarah Huckabee Sanders har meddelt pressen, at hun ikke er sikker på, om Cohen fortsat er advokat for præsidenten.