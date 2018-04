Randers Cimbria forlængede livet i DM-semifinaleserien i herrernes bedste basketballrække mandag.

Her besejrede Randers hjemme Horsens IC med 85-81, og dermed udlignede Randers til 2-2 i serien.

Den kommende torsdag gælder det så den femte og afgørende semifinalekamp mellem de to klubber, hvor vinderen sikrer sig en plads i DM-finaleserien.

Chris Nielsen var den helt store profil i mandagens hjemmesejr, som var Randers' anden sejr i træk i serien, efter at Horsens tidligere bragte sig foran 2-0.

Chris Nielsen scorede 27 point for Randers, og blandt andet sørgede han med en trepointsscoring med halvandet minut tilbage for Randers-føring på 80-78.

- Det er det her, vi håbede på. Nu har vi kamp nummer fem, efter at vi har knækket deres sjæl to gange i træk. Nu skal vi tage den på udebane. Det er med at slå til i sidste kamp, siger Chris Nielsen til TV2 Sport.

Før mandagens sejr vandt Randers den tredje kamp med 93-76 på udebane.

I den anden DM-semifinaleserie er Bakken Bears efter tre kampe bagud 1-2 mod Næstved.

De to klubber spiller det fjerde opgør den kommende fredag.