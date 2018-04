Kirkens Korshær ændrer strategi for sine væresteder. De udsatte ønsker et bedre liv, og derfor bliver værestederne fremover til være-, gøre- og handlesteder, hvor brugerne for eksempel kan prøve at komme i praktik i en genbrugsbutik. Der er ingen handleplan - og ingen konsekvenser, hvis det går galt.

Skiftet kommer også som en reaktion på korshærens arbejde med mennesker, der er i landet uden lovlig opholdstilladelse, de såkaldte illegale immigranter.

En TV 2-dokumentar, "Illegal i Danmark", viste blandt andet en af Kirkens Korshærs medarbejdere i København, som opfordrede en migrant til at tage sort arbejde for at overleve. Det blev han senere sigtet for, ligesom Kirkens Korshær har måttet betale 170.000 kroner tilbage til Socialstyrelsen, fordi man ikke kunne garantere, at alle brugerne af et nødovernatningstilbud i Hellig Kors Kirke i København var i landet legalt.

Det førte til ændringer i Kirkens Korshærs politik, som har måtte erkende, at man ikke kan løse al nøden i Danmark: - Vi har vurderet, at vi ved at hjælpe dem, fastholder dem i en håbløs situation med hjemløshed, som Heinz Wolf forklarede. Derfor vil vi nu i stedet prøve at hjælpe dem med at komme hjem.

Betragtningen om, at værestedernes hjælp kan fastholde folk i en håbløs situation med hjemløshed, kan imidlertid også overføres til nogle af de faste, primært danske brugere af Kirkens Korshærs varmestuer. Og det er en anden årsag til kursskiftet. Danske hjemløse skal også have mulighed for at blive hjulpet til et bedre liv - hvis de selv vil.

- Alle brugerne har noget, de ønsker anderledes. Det kan være at få deres egen lejlighed, det kan være at komme i praktik på en arbejdsplads. Vi har allerede prøvet at have nogen i praktik i en af vores genbrugsbutikker, og det har været interessant at se, hvordan der lige pludselig sker noget positivt, siger Heinz Wolf.