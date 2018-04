Brøndbys salg af Frederik Rønnow til tyske Eintracht Frankfurt er en realitet.

Det står klart, efter at målmanden er blevet enig med den tyske klub om sine personlige vilkår.

Det meddeler Brøndby i en fondsbørsmeddelelse mandag.

- Frederik Rønnow er nået til enighed med Eintracht Frankfurt om sine personlige vilkår, og Brøndby IF gennemfører derfor et salg af Frederik Rønnow til Bundesligaklubben per 1. juli 2018, lyder det i meddelelsen.

Brøndby oplyser, at salgsprisen er cirka 21 millioner kroner, og at handlen har en positiv indvirkning på årets resultat før skat på cirka 19 millioner kroner.

Derudover kan der senere falde flere penge fra den tyske klub i forbindelse med bonusbetalinger, skriver Brøndby.

Klubben oplyser videre, at man forventer et resultat for 2018 før skat på mellem en million kroner og et underskud på ni millioner kroner.

Nyheden om salget blev offentliggjort 12. april, hvor det blev meddelt, at målmanden blot manglede at forhandle sine egne vilkår på plads.

Frederik Rønnow tiltræder på en fireårig kontrakt i Frankfurt.

Han kom til Brøndby i sommeren 2015 fra AC Horsens på en fireårig kontrakt.

Der har tidligere været interesse for spilleren fra udlandet, men Brøndby valgte at holde på ham for at skabe et tophold i Alka Superligaen.

Brøndby topper ligaen i øjeblikket sammen med FC Midtjylland.

Begge klubber har 69 point og kæmper om mesterskabet.

Torsdag tager FCM imod Brøndby i ligaen.

Frankfurt ligger på syvendepladsen i Bundesligaen.

Klubben mister efter sæsonen træner Nico Kovac, der bliver cheftræner i Bayern München.