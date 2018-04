Der er umiddelbart tale om et paradoks: Færre mennesker dør i trafikuheld, men et flertal blandt danskerne tror alligevel, at trafikken er blevet farligere, end da de selv var børn.

Hvis man spørger kørelærer Martin Dupont fra kørerskolen Kørekortxperten, er der dog tale om paradoks, der kan forklares. Mandag eftermiddag tog avisen derfor en tur med i skolevognen, hvor det hurtigt stod klart, at der i hvert fald stadig er en hel del, der ikke kører, som loven gerne vil have dem til.

“ Det er sådan helt generelt, at folk ikke viser hensyn. Det virker til, at de fleste simpelthen glemmer det eller bare tror, at de er de eneste i trafikken.

Martin Dupont, kørelærer i Odense

- Prøv nu at se der. Der er fire bilister, der ville have fået et klip i kørekortet, hvis politiet havde været her, siger Martin Dupont i et kryds, hvor de fire bilister tydeligvis kører over for rødt lys.

Martin Dupont er tidligere politibetjent og har i de seneste 15 år arbejdet som kørelærer. Han peger på, at nedgangen i antallet af ulykker skyldes markante forbedringer i selve bilerne samt myndighedernes arbejde med trafiksikkerheden og ikke så meget bilisternes forbedrede opførsel.

- Jeg ser vel omkring 20 lovovertrædelser hver dag, hvor mange ville give et klip i kørekortet. Og her regner jeg så ikke engang cyklisterne med, som i den grad også bryder loven.