Kvinde for vild i New Delhi og blev voldtaget af hjemløse mænd nær togstation.

Højesteret i Indien fastholder en dom på fængsel på livstid til fem mænd, der i 2014 voldtog en dansk kvinde.

Flere indiske medier oplyser mandag om afgørelsen, hvor retten afviser appellen af den tidligere dom, der blev afsagt i 2016.

Den dengang 51-årige kvinde har fortalt, at hun på dagen for overgrebet for vild på vej mod sit hotel i den centrale del af New Delhi.

Da hun spurgte en mand om vej, førte han hende til en lille have tæt ved en togstation, hvor forbrydelsen fandt sted. Mændene truede hende med kniv og voldtog hende på skift i tre timer.

De fem mænd er blevet beskrevet som hjemløse og stofmisbrugere. Også tre mindreårige deltog i forbrydelsen, har indiske medier tidligere berettet. En niende deltager i forbrydelsen døde, inden retssagen kom i gang.

Nu slår den indiske højesteret fast, at dna-beviser og kvindens forklaring udgør et tilstrækkeligt grundlag for dommen.

Sagen fik tidligere en del omtale i indiske medier, fordi landet var kommet i internationale søgelys for en flere andre tilfælde af gruppevoldtægt.