Esben Lunde vil presse på for at få så bindende og ambitiøs en EU-plan mod afrikansk svinepest som muligt.

EU-landene bakker op om et dansk forslag til en ny handlingsplan for at få udryddet afrikansk svinepest, der truer eksport af svinekød for milliarder.

Det siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mandag under EU's landbrugsministermøde i Luxembourg.

- Alle EU-lande har bakket op om de forslag, som Danmark er kommet med, i forhold til at øge indsatsen mod afrikansk svinepest, siger Esben Lunde Larsen.

De danske forslag går blandt andet ud på at opsætte flere vildthegn for at forhindre vildsvin i at sprede sygdommen til endnu flere lande.

I forvejen har Danmark besluttet at opsætte et vildthegn langs den næsten 70 kilometer lange landegrænse til Tyskland.

- Nu har vi vist vejen fra dansk side, siger Esben Lunde Larsen.

- Og så må de enkelte lande finde ud af, hvordan de vil bruge det i deres lande, hvis det bliver nødvendigt for dem, siger han.

Foreløbig er der konstateret svinepest hos over 1800 vildsvin i Estland, Letland, Litauen, Polen og Tjekkiet.

Desuden er nogle få tamsvin smittet i Polen og Rumænien.

EU-planen vil ifølge ministeren ikke gøre det danske vildthegn overflødigt.

- Danmark vil gerne sende et klart og utvetydigt signal til vores eksportmarkeder uden for EU om, at vi har gjort alt, hvad vi kan, for at sikre den danske svineproduktion mod afrikansk svinepest, siger han.

Svineeksporten fra Danmark til lande uden for EU løber op i 11 milliarder kroner om året.

Esben Lunde Larsen vil også have nedsat en international ekspertgruppe, der skal komme med forslag til EU's indsats.

Han siger, at Danmark sammen med blandt andre Tyskland, Frankrig, Spanien og Holland vil "presse på for, at det her bliver så bindende og ambitiøst som overhovedet muligt".

- Mit håb, at vi har revideret det her arbejde i løbet af i år, siger den danske minister.

Han har desuden med en bekendtgørelse givet danske jægere mulighed for at skyde vildsvin døgnet rundt året rundt.

- Vi har et mål. Og det er at få udryddet den vildsvinebestand, der kan bære afrikansk svinepest med sig, siger han.

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom hos svin. Sygdommen kan ikke smitte til mennesker.